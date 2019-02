Terveys

Uupumus ja väsymys eivät ole täysin sama asia – 5 merkkiä, joita ei kannata ohittaa

Ei lähde lepäämällä

Työuupumuksen 5 yleistä oiretta

Yksi tyypillisimpiä oireita burnoutissa on kokonaisvaltainen väsymys, joka kertyy pitkään jatkuneesta pinnistelystä. Väsymys ei hellitä tai riipu siitä, kuinka paljon töitä kulloinkin on. Se jatkuu, vaikka stressaava tilanne hellittäisikin. Toinen oire on kyynistyminen. Tällä tarkoitetaan oman työnsä merkityksen epäilyä ja sitä, että ihminen ei enää tunne mielekkyyttä työtä tehdessä. Vaikka kyynistymistä ei voi uupumuksessa valita asenteekseen itse, toimii se tavallaan puolustuskeinona. Uupumuksessa myös ammatillinen itsetunto alenee. Työntekijä ei koe enää pystyvänsä ja saavansa samalla tavalla aikaan kuin ennen. Hän peilaa nykyistä, riittämätöntä tekemistään entisiin suorituksiinsa. Burnoutiin voi liittyä https://www.is.fi/terveys/art-2000005691364.html unihäiriöitä, muistiongelmia, eristäytymistä ja ärtyneisyyttä. Myös fysiologiset vaivat, kuten vatsaongelmat, päänsärky, niska- ja hartiakivut, rytmihäiriöt ja huimaus, voivat kuulua taudinkuvaan. Toisaalta ihminen voi kokea yliaktiivisuutta: aivot käyvät kierroksilla, ja keskittymiskyky on jatkuvasti koetuksella.

Ratkaisuna vähäisemmät työtunnit