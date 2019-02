Suomen kahteen yleisimpään syöpään sairastuu joka viikko yli sata suomalaista – tunnista miesten ja naisten 9 oiretta

Terveys

Eturauhassyöpä

Oireet

Oireet liittyvät pitkälti virtsaamiseen. Vessassa täytyy käydä useasti, rakko ei tunnu tyhjentyvän kunnolla ja virtsasuihku on heikko. Tarve virtsata tihenee etenkin öisin.

Virtsaamiseen saattaa liittyä myös muita vaikeuksia. Verivirtsaisuutta tai verta siemennesteen joukossa voi esiintyä.

Levinneen eturauhassyövän tyypillinen oire on alaselkäkipu.

Joissakin tapauksissa ensimmäiset oireet voivat johtua syövän etäpesäkkeistä luissa. Tällöin oireena voi olla luustokipu tai luun poikkeava murtuminen.

Rintasyöpä

Oireet

Tavallisin oire on rinnassa oleva kyhmy.

Joskus rintasyövän ensimmäinen merkki voi olla kyhmy kainalossa, tai vielä harvemmin jokin etäpesäkkeen aiheuttama oire taudin levittyä jo laajemmalle.

Useimmiten syöpä on kivuton, mutta se voi aiheuttaa myös kipua tai pistelyn tunnetta rinnassa. Nännistä voi erittyä kirkasta tai veristä nestettä.

Nykyisin noin joka neljäs rintasyöpä todetaan mammografiatutkimuksessa niin, ettei nainen ole itse havainnut mitään erityistä. Tänä päivänä on melko harvinaista, että rintasyöpä löydetään vasta, kun se on levinnyt laajalle ja lähettänyt etäpesäkkeitä.

Etäpesäkkeiden aiheuttamat oireet riippuvat siitä, missä ne sijaitsevat. Luustossa olevat etäpesäkkeet aiheuttavat esimerkiksi kipua suuriin luihin ja maksassa olevat etäpesäkkeet puolestaan painontunnetta, ruokahaluttomuutta, pahoinvointia ja laihtumista.

