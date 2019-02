Tiedätkö, kuinka tehokas lumevaikutus todella on? Sen avulla voi kokea periaatteessa minkä tahansa hoidon hyödylliseksi

Terveys

Tiedätkö, kuinka tehokas lumevaikutus todella on? Sen avulla voi kokea periaatteessa minkä tahansa hoidon hyöd

Osa hoidon vaikutuksesta on aina lumetta

Subjektiivinen kokemus on liian epäluotettava, se ei riitä näytöksi.

Lumehoidolla todellinen vaikutus

”Pelkällä lumehoidolla rahastaminen on mielestäni epäeettistä”

Sen voidaan ajatella olevan myönteistä, että ihmisellä on tällaisia voimavaroja saada parantavaa tehoa siitä, että hän ottaa vastaan jotakin hoitoa.

Lumelääke vei teho-osastolle

Lume on todellista ihmiselle itselleen