Rintasyövän hoidot voivat suurentaa sydän- ja verisuonitaudin riskiä – eivät kuitenkaan lisää sydänkuolleisuutta

Terveys

Rintasyövän hoidot voivat suurentaa sydän- ja verisuonitaudin riskiä – eivät kuitenkaan lisää sydänkuolleisuut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rintasyövän hoitaminen sädehoidolla tai kemoterapialla voi suurentaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mutta ne eivät näyttäisi lisäävän sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia, tuore tutkimus osoittaa.Tutkimus perustuu 350 000 potilaan rekisteritietoihin vuosilta 2000–2011, ja niiden mukaan rintasyöpäpotilaiden riski menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin kymmenen vuoden seurannan aikana oli jopa hieman pienempi kuin muun väestön. Yleisin kuolinsyy oli rintasyöpä. HER2-positiiviseen kasvaimeen sairastuneet eivät eronneet HER2-negatiivisista.Tulokset ovat tervetullut viittaus siitä, että rintasyövän hoidot eivät lisää riskiä menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin. Nykyisillä menetelmillä potilaan säteilyannos ja sydämeen ja keuhkoihin osuva säteily saadaan hyvin vähäiseksi, mikä todennäköisesti näkyy myös nyt saaduissa tuloksissa. Myös syöpälääkkeiden sydänhaittoja on saatu vähennettyä vuosien varrella.Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Siihen sairastuu noin 5 000 naista vuosittain. Rintasyöpä on yleistynyt, mutta tehokkaiden hoitojen ja varhaisen toteamisen ansiosta 90 prosenttia potilaista on elossa vielä viisi vuotta diagnoosista.