Terveys

Statiinit tepsivät myös yli 75-vuotiailla – vähentävät sairastumisia tässäkin ikäryhmässä

7.2. 10:34

Kolesterolilääkkeet Yli 75-vuotiaat sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin ja aivoverenkiertohäiriöihin nuoria todennäköisemmin.

Statiini-kolesterolilääkkeet ehkäisevät sydän- ja verisuonitauteja, mutta niiden tehosta ja sopivuudesta yli 75-vuotiaille on ollut vähänlaisesti tutkimusnäyttöä. Tuoreen meta-analyysitutkimuksen perusteella ne kyllä vähentävät sairastumisia tässäkin ikäryhmässä, mutta teho on jonkin verran heikompi kuin nuoremmilla.



Lancet-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 28 satunnaistetun ja lumekontrolloidun statiinitutkimuksen aineistoihin, ja niiden perusteella jokainen statiineilla aikaan saatu 1 mmol/l vähennys LDL-kolesterolitasoissa pienentää vakavien sydän- ja verisuonitautioireiden ja aivoverenkiertohäiriöiden riskiä noin 20 prosenttia, ja tämä havaitaan riippumatta potilaan iästä.



Yli 75-vuotiaat hyötyivät statiineista, jos he olivat jo sairastuneet sydän- ja verisuonitauteihin, mutta sairastumisten ennaltaehkäisyssä lääkitys ei ollut yhtä tehokas. Statiinit eivät vaikuttaneet iäkkäiden kuolleisuuteen tai syöpäriskiin.



Statiinien tehosta yli 75-vuotiailla kaivataan lisää tutkimustietoa, mutta nyt saadut tulokset viittaavat lääkitysten hyödyttävän myös iäkkäitä. Yli 75-vuotiaat sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin ja aivoverenkiertohäiriöihin nuoria todennäköisemmin, joten vaikka statiinien hyödyt pienenevät potilaan ikääntyessä, käytännössä vaikutus on samaa luokkaa tai jopa suurempi kuin nuoremmissa ikäluokissa, tutkijat kirjoittavat.