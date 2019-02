Terveys

Influenssaepidemia on kiihtynyt – ”influenssakäynneissä on nyt selvä nousu”

Lapissa ja Itä-Savossa runsaasti tapauksia





Liikkeellä myös muita hengitystieviruksia

Alkaa tyypillisesti nopeasti nousevalla korkealla kuumeella.

Kuumeeseen liittyy lihaskipua, päänsärkyä ja huonovointisuutta.

Lisäksi ilmaantuu kuivaa yskää, kurkkukipua, nuhaa ja nenän tukkoisuutta kuten tavallisessa nuhakuumeessa.

Lapsilla saattaa lisäksi esiintyä maha- ja suolisto-oireita.