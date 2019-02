Terveys

Kylmä sisälämpötila voi nostaa verenpainetta

Asunnon sisälämpötila saattaa vaikuttaa verenpaineeseen, tuore brittitutkimus osoittaa. Kylmyyden on aiemminkin osoitettu nostavan verenpainetta, mutta sisälämpötilojen vaikutuksia on tutkittu vähemmän. Tutkimukseen osallistui 4 700 kotonaan asuvaa yli 16-vuotiasta brittiä.Tulosten perusteella jokainen celcius-asteen tiputus asunnon sisälämpötilassa liittyi noin 0,5 mmHg:n nousuun systolisessa ja diastolisessa verenpaineessa. Yhteys havaittiin kaikilla osallistujilla riippumatta monista taustamuuttujista, mutta se oli selvin henkilöillä, jotka eivät harrastaneet liikuntaa.Havaittu vaikutus on pieni, mutta tarpeeksi suuri, jotta se voi vaikuttaa monien potilaiden verenpaineeseen. Lääkärien olisikin talvisin hyvä kysyä verenpainepotilailtaan heidän asuntojensa lämpötilasta.Kylmyys supistaa verisuonia, mikä nostaa verenpainetta. Tämän takia muun muassa suomalaisten verenpaineet ovat keskimäärin korkeammat talvisin, mikä voi myös näkyä esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien oireilussa ja kuolleisuudessa. Varsinkin iäkkäät, pitkäaikaissairaat ja huono-osaiset ovat alttiita kylmyyden haitoille.Tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.