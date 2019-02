Terveys

Ruotsinlaivalla helmikuun alussa käyneiden on tarkistettava rokotuksensa tuhkarokkotapauksen vuoksi

”Tuhkarokkoon ei ole olemassa hoitavaa lääkettä”

Noin prosentti lapsista ei ole saanut lainkaan perusrokotuksia

Sairastunut matkusti Silja Serenadella