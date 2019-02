Terveys

Antibiootit eivät auta astmapotilasta – saattavat jopa pidentää sairaalakäyntejä

Astman pahenemisen takia sairaalaan hakeutuneita hoidetaan usein antibiooteilla, vaikka hoitosuosituksissa siihen ei kannusteta. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella antibiootit ovatkin todennäköisesti vain haitaksi astmapotilaille, sillä ne eivät lievitä astmaoireita ja voivat johtaa sairaalahoidon pidentymiseen.Havainnot julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä ja perustuvat 20 000 aikuispotilaan sairaalatietoihin. Potilaista 44 prosenttia oli saanut antibiootteja sairaalassa.Kun tutkijat tarkastelivat potilastietoja, he havaitsivat antibiooteilla hoidettujen olleen sairaalassa noin kolmanneksen pitempään, mutta heidän astmaoireensa eivät parantuneet yhtään tehokkaammin kuin potilaiden, jotka eivät saaneet antibiootteja. Antibiootteja saaneiden hoito myös maksoi enemmän ja heillä oli enemmän antibioottikuuriin liittyviä ripuleita.Antibioottien lisäksi muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa sairaalahoidon pitkittymiseen, mutta tulokset viittaavat vahvasti siihen, ettei antibiootteja kannata käyttää astmaoireiden hoidossa. Turhat antibioottikuurit lisäävät antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerikantoja, joten niiden karsiminen on tärkeää.Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehdussairaus, johon liittyy keuhkoputkien supistelutaipumusta. Sitä sairastaa noin 10 prosenttia väestöstä. Lapsuusiän astma paranee usein itsestään.