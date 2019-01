Terveys

Suomalaisten uni on huonompaa kuin koskaan – ”Jokainen pystyy parantamaan nukkumistaan, jos haluaa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuormittavuus on lisääntynyt

Hyvä uni ei tarkoita vain nukuttuja tunteja

Väsynyt ihminen ei usein tunnista omaa tilaansa





Jokainen pystyy parantamaan nukkumistaan

1. Rytmitä vuorokausi

2. Tee illasta vuorokauden mukavin hetki

3. Luo hyvistä tavoista rutiini

4. Älä tee asioista liian vaikeita

5. Hae apua unihäiriöihin