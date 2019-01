Terveys

Kaihileikkaukset ovat yleisiä tyypin 2 diabetesta sairastavilla – erityisen suuri riski tietyssä ikäryhmässä

Tyypin 2 diabetesta sairastavat tarvitsevat kaihileikkauksia tavallista todennäköisemmin. Erityisen suuri riski on 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tyypin 2 diabetesta sairastavat tarvitsevat kaihileikkauksia tavallista todennäköisemmin, tuore tutkimus vahvistaa. Kaihi on yleisimpiä näkövammaisuuden ja sokeuden aiheuttajia maailmassa.Tutkimus julkaistiin Diabetes Care -lehdessä, ja sen perusteella tyypin 2 diabetesta poteville tehdään noin puolitoista kertaa enemmän kaihileikkauksia kuin terveille samanikäisille. Erityisen suuri riski on 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä. Myös pitkään kestänyt diabetes, huonot veren kolesterolitasot ja hypoglykeemiset oireet vaikuttivat kaihileikkausten todennäköisyyteen.Havainnot viittaavat tyypin 2 diabeteksen ja kaihin väliseen yhteyteen, mutta myös siihen, että hoitamalla diabetesta ja kolesterolitasoja tuo riski saattaa pienentyä. Tutkimukseen osallistui 1 500 tyypin 2 diabetesta sairastavaa keskimäärin 63-vuotiasta ja nelinkertainen määrä verrokkeja.Suomessa tehdään lähes 50 000 kaihileikkausta vuosittain. Joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on näköä haittaava kaihi yhdessä tai kummassakin silmässä.Ikääntymisen ja diabeteksen lisäksi kaihille altistavat ylipaino, tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö sekä jotkin infektiot, lääkitykset ja silmävammat. Myös runsas auringonvalo suurentaa riskiä.