Terveys

Verikoe voi paljastaa Alzheimerin taudin jo ennen oireiden ilmaantumista

Verinäytteestä mitattava merkkiaine saattaa auttaa Alzheimerin taudin toteamisessa jo ennen kuin dementiaoireet alkavat. Jos havainnot vahvistetaan lisätutkimuksissa, verikoetta voidaan mahdollisesti käyttää diagnoosin tukena jo lähivuosina. Tiedot käyvät ilmi Nature Medicine -lehden julkaisemasta tutkimuksesta.Tutkimuksessa 400 osallistujan verestä mitattiin aivosolujen vahingoittumisesta kertovan neurofilamentin kevytketjun (NfL) pitoisuuksia. NfL-pitoisuuden on aiemmin osoitettu liittyvän moniin neurodegeneratiivisiin sairauksiin, mutta usein testi on tehty selkäydinnäytteestä.Tutkimukseen osallistuneista 250 kantoi varhaiselle Alzheimerin taudille lähes varmasti altistavaa geenimuotoa. Kun tiedot verinäytteistä yhdistettiin dementiatestien ja aivokuvausten tuloksiin, seerumin NfL-pitoisuudet havaittiin suurimmiksi osallistujilla, jotka olivat alttiita Alzheimerin taudille. Pitoisuudet myös suurenivat vuosien varrella samaa tahtia dementiaan liittyvien aivomuutosten kanssa. Tämä näkyi myös muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä.Havainnot ovat lupaavia ja saattavat merkittävästi auttaa dementioiden varhaista toteamista. Vielä on kuitenkin epäselvää toimiiko NfL-proteiinin pitoisuus samanlaisena merkkiaineena myös muihin kuin perinnöllisiin dementioihin sairastuneilla. NfL:n pitoisuus suurenee myös muiden keskushermostosairauksien (muun muassa MS-tauti ja ALS) yhteydessä, joten se voi viitata myös muista syistä johtuviin aivosolujen vaurioihin.Alzheimerin tauti on yleisin aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus. Noin 15–20 prosenttia yli 85-vuotiaista sairastaa sitä. Alzheimerin tautia voidaan jonkin verran hidastaa lääkkeillä, mutta siihen ei ole parantavaa hoitoa.