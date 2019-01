Huima määrä antibioottikuureista on turhia – myös ”syö lääkekuuri loppuun”-kehotus on uusimman tiedon valossa kyseenalainen

Terveys

Huima määrä antibioottikuureista on turhia – myös ”syö lääkekuuri loppuun”-kehotus on uusimman tiedon valossa

Viidesosa antibioottikuureista tarpeettomia

Turhia antibiootteja myös vuodeosastolla

Ylähengitystieinfektiot menevät usein itsestään ohi

Tuoreimmissa suosituksissa antibioottikuurien pituuksia on lyhennetty monissa infektioissa.





Antibioottikuuri erityisen rajuun tautiin

”Mantraa toistetaan edelleen”

Lepo, monipuolinen ruoka ja riittävä juominen auttavat monissa lievissä infektioissa.

Noudata lääkärin ohjeita

Luonnolliset antibiootitkin voivat auttaa