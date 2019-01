Terveys

Veren sokeritasot voivat paljastaa keski-ikäisen sydänriskin

Keski-ikäisen sokeri- eli glukoositasapaino voi antaa viitteitä siitä, miten todennäköisesti hän sairastuu sydän- ja verisuonitauteihin tai aivoverenkiertohäiriöihin. Riskit ovat selvät diabetekseen sairastuvilla, mutta näkyvät myös muilla.Tulokset perustuvat seitsemän tutkimuksen aineistoihin ja 20 000 miehen ja naisen terveystietoihin vuosilta 1960–2015.Kun tutkijat yhdistivät tiedot sairastumisista ja osallistujien glukoositasoista, he havaitsivat sairastumisriskin suurentuvan mitä korkeammat glukoositasot olivat. Varsinaista diabetesta sairastavista, joiden veren paastoglukoosi oli yli 7 mmol/l, sairastui 40–50 prosenttia. Miehillä myös 6,3–6,9 mmol/l:n pitoisuudet liittyivät suurentuneeseen sairastumisriskiin.Diabeteksen on tiedetty altistavan sydän- ja verisuonitaudeille tätäkin ennen, mutta nyt saadut tulokset vahvistavat myös näkemystä, jonka mukaan riskit alkavat suurentua vähitellen veren glukoositasojen noustessa.Noin puoli miljoonaa suomalaista potee tyypin 2 diabetesta, mutta luku on todennäköisesti suurempi, sillä monet sairastavat sitä tietämättään. Tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 50 000 suomalaista.Tutkimus julkaistiin Diabetes Care -lehdessä.