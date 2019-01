Terveys

Influenssaepidemia on alkanut – sairastuneita koko maassa

Katso yllä olevalta videolta, mitkä influenssan oireet ovat aihe lääkärikäyntiin.

Itä-Savossa runsaasti tapauksia

Influenssarokotteen voi edelleen ottaa