Pulla ja karkit rasvoittavat maksaa ja keskivartaloa – mitä enemmän sokeriherkkuja nauttii, sitä todennäköisempää rasvoittuminen on

Karkkeja, pullaa ja muita makeita välipaloja paljon nauttivien maksaan ja vatsaonteloon kertyy haitallista rasvaa muita todennäköisemmin. Hedelmiä ja kasviksia suosivilla rasvaa on puolestaan vähemmän.Havainnot perustuvat tutkimukseen, jossa 6 700 hollantilaisen 45–65-vuotiaan maksa ja keskivartalo tutkittiin magneettikuvauksella ja spektroskopialla.Kun tutkijat yhdistivät kuvantamistutkimusten tiedot tietoihin osallistujien ruokavalioista, he havaitsivat maksan ja vatsaontelon rasvoittumisen olevan sitä todennäköisempää, mitä enemmän sokeriherkkuja osallistuja nautti. Rasvaa oli puolestaan vähemmän osallistujilla, joiden ruokavaliossa oli runsaasti hedelmiä, kasviksia tai jugurttia.Hollantilaisten tulokset vahvistavat näyttöä lisättyä sokeria sisältävien herkkujen sekä vyötärölihavuuden ja maksan rasvoittumisen välisistä yhteyksistä, mutta tutkimuksen menetelmällisten rajoitteiden takia myös monet muut seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi havainnot olisi hyvä vahvistaa lisätutkimuksissa.Vyötärölihavuudessa ylipaino kertyy tavallista enemmän keskivartaloon. Suuri osa liikarasvasta kertyy vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten väliin sekä maksan sisälle. Tätä rasvaa kutsutaan sisälmysrasvaksi eli viskeraaliseksi rasvaksi. Vyötärölihavuuteen liittyy yleensä myös maksan rasvoittuminen. Vyötärölihavuus ja maksan rasvoittuminen altistavat muun muassa sydän- ja verisuonisairauksille, tyypin 2 diabetekselle, maksakirroosille ja maksasyövälle.Tutkimus julkaistiin Journal of Nutrition -lehdessä.