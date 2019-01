Terveys

Maallikoiden antama elvytys todella parantaa sydänpysähdyspotilaiden selviytymistä

Jos sairastunut vaikuttaa tajuttomalta, tärkeintä on soittaa heti hätänumeroon 112.

Maallikoiden antaman elvytyksen yleistyminen on huomattavasti parantanut sydänpysähdyspotilaiden ennustetta, tuore tanskalaistutkimus osoittaa. Tutkimus on hyvä muistutus elvyttämisen tärkeydestä.European Heart Journalissa julkaistut tulokset perustuvat vuosien 2001–2014 rekisteritietoihin, ja niiden perusteella sivullisten antama elvytys on lisääntynyt huomattavasti. Kun vuonna 2001 julkisella paikalla sydänpysähdyksen saaneista 36 prosenttia sai sivulliselta elvytystä, vuonna 2014 elvytystä sai jopa 83 prosenttia potilaista. Myös kotonaan tai muissa asuintiloissa sydänpysähdyksen saaneista 61 prosenttia elvytettiin vuonna 2014.Samaan aikaan myös potilaiden ennuste parani merkittävästi. Vuonna 2014 julkisella paikalla sairastuneista 25 prosenttia oli hengissä vielä 30 päivää sairastumisesta, kun vuonna 2001 luku oli vain 6 prosenttia. Myös hapenpuutteesta johtuvat aivovammat vähenivät ja aiempaa harvemmat potilaat joutuivat hoitokotiin sairastumisen seurauksena.Tanskalaisten tulokset vahvistavat näyttöä nopean elvytyksen merkityksestä sydänpysähdyspotilaille. Suomessa vuosittain noin 4 000 henkilöä saa äkillisen sydänpysähdyksen. Se johtuu yleisimmin sepelvaltimotaudin aiheuttamasta sydäninfarktista tai rytmihäiriöstä.Elvytystä voi antaa painelu-puhallusmenetelmällä tai pelkillä painalluksilla. Jos sairastunut henkilö ei reagoi puhutteluun tai ravisteluun ja vaikuttaa tajuttomalta, tärkeintä olisi soittaa heti hätänumeroon 112, ja laittaa puhelin kaiutintoiminnolle. Tällöin saat opastusta elvyttämiseen. Kaikkien olisi mahdollisuuksien mukaan myös hyvä käydä ensiapu- ja elvytyskurssi.