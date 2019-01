Terveys

Lihavuus voi selittää 8 prosenttia syövistä Yhdysvalloissa – suurentaa rinta- ja suolistosyöpien riskiä

21.1. 10:37

Lihavuus Lihavuuden tiedetään suurentavan muun muassa rinta-, haima-, munuais-, munasarja- sekä suolistosyöpien riskiä.

Lihavuus ja liikakilot suurentavat riskiä sairastua moniin syöpiin, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan syöpätapauksista noin 8 prosenttia saattaa selittyä lihavuudella.



JAMA Oncology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat vuosina 2011–2015 kerättyihin tietoihin, ja niiden perusteella 5 prosenttia miesten ja 10 prosenttia naisten syövistä liittyi ylipainoon ja lihavuuteen. Luvut vaihtelivat jonkin verran eri osavaltioissa.



Lihavuuden tiedetään suurentavan muun muassa rinta-, haima-, munuais-, munasarja- sekä suolistosyöpien riskiä. Myös ruokatorven adenokarsinooma, multippeli myelooma sekä sappiteiden, mahansuun sekä kohdun limakalvon syövät ovat yleisempiä lihavilla. Myös diabetes – joka kulkee usein käsi kädessä lihavuuden kanssa – on yhdistetty moniin syöpiin. Yhteyksien taustalla voivat osittain olla myös elintavat, jotka edistävät lihomista ja diabetesta.



Nykyään noin kolmannes koko ihmiskunnasta on ylipainoisia tai lihavia, ja varsinkin lasten lihavuus on yleistynyt. Suomalaisista työikäisistä lihavia on joka viides ja vielä useammat ovat lievemmin ylipainoisia.