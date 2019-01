Tunnista salakavalat kilpirauhasoireet – ”Väsymys voi olla niin kova, ettei työpäivän jälkeen jaksa kuin maata sohvalla”

Terveys

Tunnista salakavalat kilpirauhasoireet – ”Väsymys voi olla niin kova, ettei työpäivän jälkeen jaksa kuin maata

Kaikkeen tottuu

Pienikin muutos voi auttaa

Tunnista kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet

väsymystä

paleluherkkyyttä

painonnousua

ummetusta

sydämen sykkeen hidastumista

ihon kuivumista

turvotusta silmissä, kasvoissa ja säärissä

Lääkitys kohdilleen