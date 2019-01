Terveys

Rintaimplantit ottaneilla on enemmän autoimmuunisairauksia – riski sairastua lähes puolet suurempi

Silikoniset rintaimplantit saattavat suurentaa riskiä sairastua autoimmuunisairauksiin, tuore israelilaistutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä.Silikoni-implantit ottaneiden on aiemminkin havaittu sairastuvan reumaattisiin ja muihin autoimmuunisairauksiin tavallista useammin, mutta tutkimusnäyttö on monilta osin ristiriitaista. Nyt asiaa selvitettiin vertaamalla 25 000 rintaimplantit ottanutta ja 98 000 verrokkinaista.Analyysin perusteella rintaimplantit ottaneiden naisten riski sairastua autoimmuunisairauteen oli lähes puolet suurempi kuin naisten, joilla ei ollut rintaimplantteja. Varsinkin Sjögrenin oireyhtymä, sarkoidoosi ja systeeminen skleroosi olivat liitoksissa silikoni-implantteihin.Tulokset pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat silikoni-implanttien saattavan altistaa autoimmuunisairauksille. Riski voi mahdollisesti selittyä silikonin vaikutuksilla, mutta on myös mahdollista, että jotkin elintavat tai rintaimplantteja ottavia yhdistävät riskitekijät voivat vaikuttaa yhteyteen. Tämän vuoksi tuloksia kannattaa tulkita varoen.Autoimmuunisairauksissa kehon immuunipuolustus alkaa hyökätä elimistön omia kudoksia vastaan. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa tyypin 1 diabetes, psoriaasi, keliakia, Crohnin tauti ja nivelreuma.