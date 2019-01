Normaalipainoisuus auttaa välttymään psoriaasilta – ihosairaus kehittyy sitä todennäköisemmin mitä enemmän ylipainoa on

Terveys

Normaalipainoisuus auttaa välttymään psoriaasilta – ihosairaus kehittyy sitä todennäköisemmin mitä enemmän yli

Psoriaasi-ihosairaus näyttäisi kehittyvän sitä todennäköisemmin mitä enemmän ylipainoa henkilöllä on, tuore tutkimus vahvistaa. Havainto julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä, ja se perustuu seitsemän aikaisemman tutkimuksen aineistoihin ja analyysiin.Psoriaasi on ihon ja nivelten sairaus, jota sairastaa noin kaksi suomalaista sadasta. Iholla se aiheuttaa hilseläiskiä eri puolille kehoa. Nivelissä tauti voi tuntua muun muassa arkuutena ja aamujäykkyytenä.Verrattuna normaalipainoisiin psoriaasi kehittyy noin 20–40 prosenttia todennäköisemmin henkilöille, jotka ovat lihavia painoindeksillä, vyötärön ympäryksellä tai vyötärö-lantiosuhteella määritettynä. Riski myös suurenee lihomisen myötä ja on huomattavampi, mitä enemmän liikakiloja henkilöllä onLihavuus on yhdistetty psoriaasiin aiemminkin, mutta nyt julkaistu tutkimus on tiettävästi ensimmäinen prospektiivisista tutkimuksista tehty meta-analyysi, missä lihavuus on määritelty monin eri mittarein.Tulosten perusteella ei voi päätellä pienenisikö psoriaasin riski, jos liikakilot laihduttaisi pois, mutta siitä on saatu viitteitä aiemmissa tutkimuksissa. Sairastumisriski johtuu mahdollisesti lihavuuteen liittyvästä tulehdustilasta. Myös psoriaasiin liittyy krooninen tulehdustila.