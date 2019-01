Terveys

Kuidun lisääminen voi auttaa diabeteksen hallinnassa

Ravintokuitujen lisääminen ruokavalioon voi auttaa veren sokeritasojen ja diabeteksen hallinnassa, tuore tutkimus vahvistaa.Tutkimuksessa käytettiin kuituvalmisteita, mutta kuituja on luonnostaan täysjyväviljassa sekä monissa kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa.Diabetes Care -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 28 tutkimuksen ja 1 400 osallistujan tietoihin, ja niiden perusteella yhteydet näkyvät yli 13 gramman päiväannoksilla. Tämän verran liukoista kuitua sisältävät valmisteet paransivat veren sokeritasoja kuvaavan HbA1c:n tasoja, paastossa mitattuja veren glukoosipitoisuuksia sekä insuliiniresistenssiä.Ravinnosta saatavat kuidut on tiedetty terveellisiksi tätäkin ennen, mutta tulokset vahvistavat näyttöä ja osoittavat myös kuitulisien voivan parantaa veren sokeritasapainoa. Kuitu on yhdistetty myös pienempään riskiin sairastua diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin.Päivittäin nautitun ruoan kuitumäärän pitäisi suositusten mukaan olla ainakin 25 grammaa. Parhaiten kuituja saa, jos syö viljoja ja varsinkin täysjyväviljoja ja palkokasveja.Sadassa grammassa ruisleipää on 10–12 grammaa kuitua, vastaavassa määrässä papuja tai pähkinöitä on noin 5–8 grammaa.