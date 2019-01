Terveys

Rauni, 78, pääsi kuntoilulla eroon rollaattorista – katso Raunin kotijumppaohjeet

Kuntoilu on kannattanut, sillä Rauni ei tarvitse enää rollaattoria. ”Treenaamisen kautta sain korvien väliin, että pärjään ilmankin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvästit rollaattorille





Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta, miten Rauni kuntoilee.

”Kuntoilua tarvitsee”