Terveys

Aikuisten suomalaisten ruokavalio kaukana suosituksista – katso, syötkö itse niiden mukaisesti





Naiset syövät terveellisemmin kuin miehet – parantamisen varaa on silti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikaa rasvaa, liian vähän hiilihydraatteja





Liian vähän vitamiineja