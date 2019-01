Terveys

Suolistosyövän seulominen tähystyksellä riittää 10 vuoden välein

Puhtaat paperit paksu- ja peräsuolisyövän kolonoskopiaseulonnassa saaneet voi huoletta seuloa uudelleen vasta kymmenen vuoden päästä. Havainto julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.Suomessa paksu- ja peräsuolisyöpää seulotaan ulosteen veritestillä, joka tehdään kahden vuoden välein 60–70-vuotiaille, mutta Yhdysvalloissa suositaan kolonoskopiaa eli tähystystä. Tähystysten väli on nykyäänkin ollut kymmenen vuotta, jos ensimmäisellä kerralla ei löydy viitteitä kasvaimista, mutta käytäntöä tukeva tutkimusnäyttö on ollut vähäistä.Nyt julkaistussa tutkimuksessa asiaa selvitettiin yli 1,2 miljoonan seulontakriteerit täyttävän 50–75-vuotiaan seurannalla.Tulosten perusteella negatiivisen kolonoskopiatuloksen saaneiden riski sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään seuraavien kymmenen vuoden aikana oli 46 prosenttia pienempi ja riski menehtyä paksu- ja peräsuolisyöpään lähes 90 prosenttia pienempi kuin seulomattomien.Suomessa todetaan vuosittain noin 3 000 uutta paksu- ja peräsuolisyöpää. Se yleistyy jatkuvasti ja on miehillä kolmanneksi ja naisilla toiseksi yleisin syöpämuoto Suomessa.