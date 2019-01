Terveys

Aivokasvaimet ovat yleistyneet – tunnista oireet, päänsärky on hyvin harvoin ainut merkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Päänsärky ei ole tyypillinen oire”

Tunnista oireet

Epileptinen kohtaus

Henkiseen suorituskykyyn liittyvät oireet

Päänsärky

Paikalliset oireet tuntoaistissa, näössä, kuulossa ja motoriikassa

Eliniän ennuste voi olla jopa useita vuosikymmeniä