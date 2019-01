Kymmeniä tartuntoja päivässä, seksitaudin saaneiden todellista määrää ei tiedetä – näiden oireiden tulisi herättää epäily

Terveys

Kymmeniä tartuntoja päivässä, seksitaudin saaneiden todellista määrää ei tiedetä – näiden oireiden tulisi herä

Nämä oireet liittyvät yleisimpiin seksitauteihin:

Klamydia

Naisilla klamydian tavallisin ilmenemismuoto on kohdunkaulan tulehdus – joka on usein oireeton.

Oireina voi esiintyä poikkeavaa valkovuotoa, kirvelyä virtsatessa ja ylimääräistä veristä tiputteluvuotoa.

Jos klamydiatulehdus on levinnyt kohdun limakalvolle, voi esiintyä alavatsakipua ja epäsäännöllistä kuukautisvuotoa.

Miehillä oireena voi olla virtsaputken tulehdus tai lisäkiveksen tulehdus.

Kondylooma

Naisilla kukkakaalimaisia kondyloomasyyliä voi olla esimerkiksi emättimen suuaukolla, välilihan alueella tai häpyhuulissa.

Kondylooman aiheuttaa ihmisen papilloomavirus (HPV). Osa papilloomavirustyypeistä saattaa myös aiheuttaa solumuutoksia sukupuolielinten limakalvoille. Näitä solumuutoksia seulotaan papa-kokeella.

Miesten kondyloomasyylät voivat olla esinahan alla, virtsaputken suulla tai sisällä, kivespussissa, peniksen varressa tai peräaukon ympärillä.

Joskus kondyloomat näkyvät vain limakalvon tai ihon epätasaisena pintana. Etenkin naisten syyliä on joskus hankala havaita.

Kondylooma voi joskus kutista.

Sukuelinherpes

Naisilla ensioireita ovat ulkosynnyttimien kirvely ja kutina, jonka jälkeen rakkulat ilmestyvät genitaalialueelle. Rakkulavaihetta seuraavat haava- ja rupivaihe.

Ensimmäinen herpestulehdus on yleensä rajumpi, ja siihen liittyy usein virtsaamisvaikeuksia.

Yleisoireina voi olla kuumeilua, päänsärkyä ja lihassärkyä.

Miehillä ensitartunta on usein vähäoireisempi. Tartuntakohtaan nousee ryhmä kutisevia, kihelmöiviä ja kipeitä kirkkaita rakkuloita, jotka puhkeavat ja rupeutuvat.

Joskus ensitartunta voi olla rajuoireinenkin, jolloin siihen voi liittyä kuumetta, päänsärkyä, lihassärkyä, nivusrauhasten suurentumista tai virtsaputken tulehdus.

Tippuri

Naisilla tippuri voi aiheuttaa ainoastaan vähäistä alavatsakipua, epämääräistä valkovuotoa ja kirvelyä virtsatessa.

Jos infektio kehittyy sisäsynnytintulehdukseksi, se voi aiheuttaa esimerkiksi alavatsakipua, lisääntynyttä valkovuotoa tai veristä tihkuvuotoa.

Miehillä tippurin tyypillinen oire on tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa. Virtsaputkesta voi myös valua märkää.

Hoitamattomasta tippurista voi seurata kuroumia virtsaputkeen tai lisäkivestulehdus.

Myös erektiot voivat muuttua kivuliaiksi.

Oireiden puuttuminen ei takaa, että olet terve

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan vuosittain 30 000 suomalaista saa seksitautitartunnan. Karkeasti jaettuna se tarkoittaa useita kymmeniä tartuntoja päivässä.Koska läheskään kaikki tartunnan saaneet eivät kuitenkaan hakeudu tutkimuksiin, todellista seksitautien määrää ei tiedetä, THL huomauttaa.Seksitaudit tarttuvat suojaamattomassa emätin- ja anaaliyhdynnässä, suuseksissä ja seksilelujen yhteiskäytössä. Kondomi suojaa sekä seksitaudeilta että ei-toivotulta raskaudelta.Seksitautien ikävä puoli on, että ne voivat olla etenkin aluksi oireettomia – ja myös oireettomassa vaiheessa olevat taudit tarttuvat eteenpäin.Terveyskirjasto korostaakin, että tutkimuksiin on syytä hakeutua pienenkin epäilyn herätessä, jos suojaamatonta seksiä on ollut muun kuin vakituisen kumppanin kanssa.Väestöliitto muistuttaa, että osa seksitaudeista ei aiheuta mitään oireita. Oireista tai oireettomuudesta seksitautitartuntaa ei voikaan varmasti päätellä, vaan diagnoosi perustuu laboratoriotutkimuksiin.Jos sinulla todetaan tartunta, kehota myös seksikumppaneitasi hakeutumaan testeihin.Lähteet: THL, Terveyskirjasto, Väestöliitto.