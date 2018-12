Salakavala munasarjasyöpä jää usein huomaamatta – näiden oireiden ilmaantuessa hakeudu viivyttelemättä tutkimuksiin

Terveys

Salakavala munasarjasyöpä jää usein huomaamatta – näiden oireiden ilmaantuessa hakeudu viivyttelemättä tutkimu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varhaisvaiheen syövistä moni löytyy sattumalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oireita voivat olla:

Vatsakipu.

Vatsan turpoaminen kasvaimen tuottaman nesteen vuoksi.

Joskus kasvain voi tuntua ja näkyä vatsanpeitteiden alla.

Kasvaimen painaessa virtsarakkoa virtsaamistarve voi tihentyä.

Jos kasvain painaa suolta, suolen toiminnassa voi esiintyä muutoksia, joko ummetusta tai kramppimaisia kipuja, tai uloste on ohutta nauhamaista tai ripulinomaista.

Kasvain voi myös painaessaan vaikeuttaa alaraajojen laskimokiertoa ja aiheuttaa syvän laskimotukoksen, jolloin jopa keuhkoveritulppa voi olla ensimmäinen oire munasarjasyövästä.

Taudin edetessä voi esiintyä yleiskunnon heikkenemistä, painonlaskua, väsymystä ja voimattomuutta.

Noin puolet voidaan hoitaa parantavasti