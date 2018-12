Pitkästä aikaa uutta apua migreeniin – ”Se kipu on jotain aivan käsittämätöntä, kuin joku iskisi lekalla päähän”

Terveys

Pitkästä aikaa uutta apua migreeniin – ”Se kipu on jotain aivan käsittämätöntä, kuin joku iskisi lekalla päähä

Pitkästä aikaa uusia lääkkeitä

Tutkimuksissa noin neljäsosalla migreeni vähentyi dramaattisesti. Osalla migreeni jopa loppui kokonaan.

Osalla migreeni jopa loppui kokonaan

”Mitä enemmän migreenistä on opittu, sitä monimutkaisemmaksi se on osoittautunut”

Migreeni on siinä mielessä hyvänlaatuinen sairaus, ettei se tee peruuttamatonta vahinkoa

Välittäjäainemyrsky aiheuttaa kivun ja pahoinvoinnin