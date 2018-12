Terveys

Liika suola nostaa myös lasten verenpainetta – voi altistaa monille sairauksille myöhemmin elämässä

Liiallinen suolansaanti nostaa myös lasten ja nuorten verenpainetta ja saattaa siten altistaa heidät monille sairauksille myöhemmin elämässä. Havainto on tervetullut, sillä tutkimustieto suolan verenpainevaikutuksista on keskittynyt lähinnä aikuisiin.Nyt julkaistut tulokset perustuvat 85 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin ja niiden uuteen analyysiin. Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä 59 000 lasta ja nuorta.Suolansaannin vähentäminen näkyi lasten ja nuorten verenpaineen alenemisena kokeellisissa tutkimuksissa. Myös laajemmassa analyysissa, jossa oli mukana myös seurantatutkimuksia, suolansaannin ja verenpaineen välillä näkyi selvä yhteys. Mitä enemmän lapsi tai nuori sai suolaa ravinnostaan sitä korkeampi hänen systolinen ja diastolinen verenpaineensa oli.Yhteydet olivat voimakkaimmat ylipainoisilla sekä lapsilla, jotka saivat puutteellisesti kaliumia, mutta liiallinen suolansaanti kohotti myös normaalipainoisten verenpainetta.Tutkimuksen tulokset vahvistavat näyttöä liiallisen suolan aiheuttamista verenpainehaitoista ja osoittavat niiden koskevan myös lapsia ja nuoria. Jos liiallinen suolansaanti jatkuu vuosikausia ja verenpaine pysyy korkeana, seurauksena voi olla alttius sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Maailmanlaajuisesti liika suola aiheuttaa joka vuosi ainakin 1,7 miljoonaa sydäntautikuolemaa.Suomalaismiehet syövät noin 10 grammaa ja naiset 7 grammaa ruokasuolaa päivittäin. Tämä on noin kaksi kertaa enemmän kuin suositellaan. Suurin osa suolasta saadaan ravintolaruoasta ja tuotteista, joihin suola on lisätty jo valmiiksi.Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä.