Maurin ääni oli epäselvä ja kasvot ilmeettömät, mutta 1,5 tuntia myöhemmin leveä hymy kirkasti kasvot – Tampereella kokeillaan ainutlaatuista apua Parkinson-potilaille

Terveys

Maurin ääni oli epäselvä ja kasvot ilmeettömät, mutta 1,5 tuntia myöhemmin leveä hymy kirkasti kasvot – Tamper

Kunpa









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri





Jos

Yksi