Matala-asteinen tulehdus on jopa sadoillatuhansilla – ”Minkä tahansa taudin sen päälle saa, se johtaa aina vakavampaan lopputulokseen”

Matala-asteinen tulehdus on jopa sadoillatuhansilla – ”Minkä tahansa taudin sen päälle saa, se johtaa aina vak

”Olet alttiimpi saamaan vakavia pöpöjä”

Sairastumisriski pienenee, kun saat hillittyä tulehdusta