Terveys

Nuorempien aivoinfarktit ovat yleistyneet, eikä niitä aina tunnisteta – nämä kasvattavat riskiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iäkkäämmillä aivoinfarktien ilmaantuvuus on vähentynyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi syy voi olla stressin lisääntyminen?

Oireet voivat olla erikoisia

Nämä kasvattavat alle 50-vuotiaan riskiä:

Vähäinen fyysinen aktiivisuus, verenpainetauti, tupakointi ja alkoholin suurkulutus selittävät tutkimusten mukaan 80 prosenttia nuorten potilaiden riskistä. Jos kaikki nämä neljä riskitekijää poistettaisiin, yksinkertaistaen neljä viidestä ei koskaan sairastuisi aivoinfarktiin.

Myös ehkäisypillereiden käyttö kasvattaa riskiä.

Aurallinen migreeni kaksinkertaistaa aivoinfarktiriskin.

Valtimonkovettumatauti ja sydämen eteisvärinä mielletään ikäihmisten sairauksiksi, mutta niitä voi esiintyä nuorillakin. Molemmat vaikuttavat aivoinfarktin riskiin.

Vaaratekijät lisäävät kokonaisriskiä yhteisvaikutuksessa toistensa kanssa. Mitä enemmän niitä kasautuu yhdelle ihmiselle, sitä suurempi on aivoinfarktin vaara.

Pienennä aivoinfarktin vaaraa näin:

Mittaa välillä verenpainettasi ja tarkistuta verensokeri- ja kolesterolitasot.

Erityisesti verenpainetautiin tulee puuttua varhain, sillä vuosia tai vuosikymmeniä hoitamatta oleva korkea verenpaine aiheuttaa elinvaurioita, joiden yksi merkki ovat aivoinfarktit.

Pysy fyysisesti aktiivisena ja vältä jatkuvaa istumista.

Pyri kohtuuteen alkoholin käytössä.

Lopeta tupakointi.