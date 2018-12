Vaarallinen sepelvaltimotauti on yllättävän yleinen ja iskee monille jo työiässä – kuva kertoo, missä oireet voivat tuntua

Terveys

Vaarallinen sepelvaltimotauti on yllättävän yleinen ja iskee monille jo työiässä – kuva kertoo, missä oireet v

Merkit voivat näkyä jopa parikymppisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nämä oireet viittaavat sepelvaltimotautiin

Kipu alkaa ruumiillisessa rasituksessa – reippaasti liikkuessa tai muussa lihastyössä –mutta se voi tulla myös ruokailun jälkeen tai henkisessä rasituksessa.

Tuntuu yleensä keskellä rintaa puristavana tai muutoin epämiellyttävänä.

Voi säteillä olka- ja käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle.

Helpottuu yleensä levossa ja nitrolääkkeellä muutamassa minuutissa.

Oire toistuu samanlaisena.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen oire voi olla myös viimeinen