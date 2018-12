Terveys

Ruoka-allergiat voivat vaikuttaa MS-taudin oireilun pahenemiseen

Ruoka-aineallergiat saattavat lisätä MS-tautia potevien oireilua ja vaikuttaa aivomuutosten ilmaantumiseen. Tuoreen tutkimuksen havainnot ovat mielenkiintoisia, mutta myös toisenlaisia tuloksia on saatu.Nyt julkaistut havainnot perustuvat 1 400 MS-tautia sairastavan aikuispotilaan terveystietoihin ja aivokuvauksiin. Osallistujista 920:lla oli ainakin yksi allergia. Ruoka-aineallergia oli 240 potilaalla.Kun tutkijat yhdistivät tiedot allergioista tietoihin potilaiden MS-taudin pahenemisjaksoista, he havaitsivat pahenemisjaksot noin kolmanneksen yleisemmiksi ruoka-aineallergioita potevilla. MS-tautiin kuuluvia aivomuutoksia heillä oli noin 2,5 kertaa todennäköisemmin kuin potilailla, joilla ei ollut allergioita. Muut kuin ruoka-aineallergiat eivät liittyneet MS-taudin oireisiin.MS-taudilla ja muilla autoimmuunitaudeilla on yhteisiä immuunijärjestelmään liittyviä piirteitä, jotka voivat selittää yhteyden. Toinen selitys voi olla suoliston bakteerikannat ja niiden häiriöt. Tutkimusten mukaan bakteereilla voi olla osansa MS-taudissa, ja ruoka-aineallergiat voivat vaikuttaa suoliston bakteerikantoihin. Mekanismista ei tosin ole varmaa tutkimusnäyttöä.MS-tautia eli multippeliskleroosia sairastaa noin 7 000 suomalaista. Tautia sairastavan keskushermostossa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat muun muassa halvauksia raajoissa, tuntoaistin, puheen ja näön häiriintymistä sekä kävelyvaikeuksia, uupumusta ja pahoinvointia. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa.