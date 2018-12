Terveys

Keliakian toteamiseen ei aina enää tarvita tähystystä – 10 oiretta, joiden tulisi herättää epäily sairaudesta

Moninaiset oireet

Pitkäaikainen ripuli tai löysät ulosteet Vatsakipu, turvotukset ja ilmavaivat Ummetus Suolen toiminnan vaihtelu Raudanpuuteanemia; B12-vitamiinin ja folaatin puute Hampaiden kiillevauriot Nivelkivut- ja turvotus Osteoporoosi ja luunmurtumat Hedelmättömyys, raskausongelmat ja varhainen menopaussi Neurologiset oireet kuten neuropatia

Suomessa diagnosoidaan keliakiaa enemmän kuin muualla