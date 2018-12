Terveys

Proteiinilisä voi voimistaa iäkkään lihaksia – esimerkiksi kävelykyky parani

On myös tutkimusnäyttöä siitä, että lisäproteiini ei todennäköisesti auta silloin, jos proteiinin saanti on jo valmiiksi hyvällä tasolla.

Heikkolihaksiset ja puutteellisesti ravitut iäkkäät todennäköisesti hyötyisivät proteiinilisistä. Suuremmat proteiiniannokset tuottavat suuremmat hyödyt, tulokset osoittavat.Havainnot perustuvat 120:n, lihaksiltaan ja toimintakyvyltään heikentyneen 70–85-vuotiaan 12-viikkoiseen kokeeseen. Osana tutkimusta osallistujat saivat päivittäin proteiinilisiä joko 0,8, 1,2 tai 1,5 grammaa painokiloa kohden. Osallistujien ravitsemus arvioitiin tutkimuksen alussa puutteelliseksi.Tutkimuksen päätteeksi tehdyt testit osoittivat eniten proteiinia saaneiden lihasten voimistuneen enemmän kuin pienimmän annoksen saaneiden. Lisäksi heidän kävelykykynsä parani tutkimuksen aikana.Proteiinilisien on aiemminkin osoitettu vahvistavan iäkkäiden ja yksipuolisesti ravittujen lihaksia ja vähentävän haurastumista, mutta yleensä proteiinilisät on yhdistetty liikuntaan tai lihasharjoitteluun. Nyt julkaistut tulokset kuitenkin viittaavat myös pelkkien proteiinilisien voivan auttaa ainakin osaa iäkkäistä. On myös tutkimusnäyttöä siitä, että lisäproteiini ei todennäköisesti auta, jos proteiinin saanti on jo valmiiksi hyvällä tasolla.Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.