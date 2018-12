Terveys

Puolen kilon pikkukeskosten ennuste on edelleen huono

Äärimmäisen pienikokoisina eli alle 500-grammaisina syntyvät ovat alttiita monille keskushermoston kehitysongelmille. Tuoreen japanilaistutkimuksen perusteella ongelmia on yli puolella.Japanilaisten tulosten mukaan noin 60 prosentilla alle 500-grammaisena syntyvistä on todettu kolmevuotiaana CP-vammaisuus, näön tai kuulon heikentymä tai jonkinasteinen älyllinen kehitysvammaisuus. Tutkimuksessa tarkasteltiin 460 lasta.Kehitysongelmia on varsinkin lapsilla, joilla oli ollut aivokammionsisäinen verenvuoto, kystinen periventrikulaarinen leukomalasia, nekrotisoiva enterokoliitti tai joiden avoimeksi jäänyt valtimotiehyt piti sulkea kirurgisesti. Myös pojat olivat alttiimpia kuin tytöt.Havainnot viittaavat siihen, että alle puolen kilon pikkukeskosten ennuste ei juurikaan parantunut vuosina 2003–2012, mutta tältä osin on vaikea sanoa, kuinka hyvin tulokset yleistyvät esimerkiksi Suomeen.Suomessa pikkukeskosten ennuste on joidenkin tulosten valossa parempi kuin tutkimuskirjallisuudessa oletetaan. Pikkukeskosten määrä on myös kasvanut huomattavasti tehohoidon kehittymisen ansiosta. Suomessa syntyneistä noin 6 prosenttia on keskosia ja alle prosentti pikkukeskosia. Pikkukeskosiksi kutsutaan alle 1,5-kiloisia vauvoja. Pikkukeskosilla on monenlaisia neurologisia ongelmia, minkä lisäksi heillä on lisääntynyt riski aikuisiän pitkäaikaissairauksiin kuten osteoporoosiin, diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Suurin osa keskosena syntyneistä kuitenkin elää aikuisena täysipainoista elämää.Tutkimus julkaistiin Pediatrics-lehdessä.