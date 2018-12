Jatkuvista keskeytyksistä johtuva ADT-häiriö uhkaa työikäisten aivoja, varoittaa aivotutkija – tästä sen tunnistaa

Terveys

Jatkuvista keskeytyksistä johtuva ADT-häiriö uhkaa työikäisten aivoja, varoittaa aivotutkija – tästä sen tunni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hälytystilassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka tällainen ihminen pääsisi joskus hiljaiseen ja rauhalliseen paikkaan, jossa olisi mahdollisuus kerrankin keskittyä, hän ei pysty siihen.– Aivotutkija Minna Huotilainen

Koululaisillakin ongelmia





Aivot voi rauhoittaa

Muistin saa takaisin

Nuku, syö ja liiku

Mielekästä tekemistä