Terveys

Joka päivä kymmenet suomalaiset saavat hengenvaarallisen veritulpan – näitä oireita ei saa sivuuttaa

kivulias turvotus koko jalassa tai pohkeessa

kivun pahentuminen kävellessä

särky levossa

kuumotus ja punoitus

äkillinen tai asteittain paheneva hengenahdistus tai rintakipu

yskänärsytys

veriyskä

verenpaineen laskusta johtuva pyörtyminen, jopa sokki

heikentynyt suorituskyky

Riskejä

ikä

tupakointi

ylipaino

diabetes, tulehdukselliset sairaudet ja syöpä

pitkä paikallaan olo esimerkiksi sairauden tai pitkän lentomatkan vuoksi

leikkaukset ja niihin liittyä vuodelepo

osa ehkäisyvalmisteista

alaraajojen vammat

Näin ehkäiset