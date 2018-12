Terveys

Siemenneste paranee pähkinöillä

Miesten sperman laatu on heikentynyt länsimaissa viime vuosikymmeninä.

Pähkinöiden syöminen saattaa parantaa siemennesteen laatua, osoittaa tuore tutkimus. Miesten sperman laatu on laajalti heikentynyt länsimaissa viime vuosikymmeninä. Tämä on havaittu myös Suomessa.Tulosten perusteella 14 viikon pähkinäkuuri nosti siittiöiden määrää ja paransi niiden rakennetta, elinvoimaisuutta ja liikkuvuutta. Myös siittiövaurioista ja heikentyneestä hedelmällisyydestä kertova sperman DNA:n fragmentaatio väheni pähkinäkuurin ansiosta, tutkijat havaitsivat.Havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat ruokavalion voivan vaikuttaa siemennesteen laatuun. Pähkinöiden lisääminen ruokavalioon lisäsi varsinkin terveellisten rasvojen, magnesiumin ja E-vitamiinin saantia.Tutkimukseen osallistui 119 tervettä 18–35-vuotiasta miestä, jotka satunnaistettiin joko saamaan tavallisen länsimaisen ruokavalion lisäksi 60 grammaa pähkinöitä päivittäin tai vain tavallista länsimaista ruokaa. Miehiltä kerättiin sperma- ja verinäytteet tutkimuksen alussa ja lopussa.Tutkimuksen tulokset julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.