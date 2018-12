Valtaosa suomalaisista sairastaa elämässään keuhkoklamydian, monesti tietämättään – Niina tietää, miten salakavala tauti oireilee

Terveys

Valtaosa suomalaisista sairastaa elämässään keuhkoklamydian, monesti tietämättään – Niina tietää, miten salaka

Vasta-aineet koholla

Tunnista oireet

hitaasti paheneva kuiva yskä, johon liittyy kipua ja päänsärkyä

nuhaa ja kurkkukipua voi myös esiintyä

kuumeilu, joka on yleensä lievää

Muista käsihygienia ja yskimistekniikka

