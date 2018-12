Terveys

Kaikkiin kipulääkkeisiin liittyy usein unohdettu vaara

Parasetamoli on isona yliannoksena maksamyrkky, lääkäri varoittaa.

Munuaisvaurion vaara unohdetaan usein

