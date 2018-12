Terveys

Pahojen verenpaineongelmien taustalla on usein lääkityksen laiminlyönti – potilaat asettavat itsensä sydänoireiden vaaraan

4.12. 11:35

Lääkityksen laiminlyönti on tavallinen syy sairaalan päivystyksessä todettaviin pahoihin verenpainetapauksiin, tuore tutkimus osoittaa. Verenpainelääkityksen laiminlyövät potilaat asettavat itsensä monien sydänoireiden vaaraan.



Journal of Hypertension -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat runsaan 1 100 potilaan terveystietoihin. Potilaiden verenpaineet olivat keskimäärin 203/121 mmHg eli erittäin korkeat.



Selvittääkseen kuinka hyvin potilaat noudattivat verenpainelääkityksiään, tutkijat mittasivat lääkepitoisuuksia potilaiden verinäytteistä. Seuratuista potilaista noin kolmannes ei noudattanut lääkityksiään niin hyvin kuin olisi pitänyt, mittaukset osoittivat.



Lääkkeiden laiminlyönti on huomattava ongelma monien pitkäaikaissairauksien hoidossa. Lääkityksiä pitäisi usein syödä päivittäin loppuelämän ajan, mikä osalle potilaista on hankalaa. Esimerkiksi verenpainelääkkeet ja kolesterolilääkitykset ovat kuitenkin keskeisiä sydänoireiden ehkäisyssä.