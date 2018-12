Terveys

Moni syö liikaa kipulääkkeitä – Panacodin kirjoittaminen on kahdeksankertaistunut, varoittaa lääkäri

Selkäkipu on suomalaisilla yleisintä

Lääkkeettömille hoidoille on valtava tarve

”Aivoissa on paras lääkekaappi kivunhoitoon”

Britanniassa pohditaan kulttuurireseptejä

8 lääkkeetöntä keinoa kivunlievitykseen