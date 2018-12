Terveys

Syöpädiagnoosi suurentaa itsemurhavaaraa – riski on koholla varsinkin diagnoosia seuraavina kuukausina

3.12. 10:38

Syöpädiagnoosi herättää pelkoa ja epävarmuutta, mikä pahimmillaan voi johtaa myös itsemurha-ajatuksiin. Tuoreen brittitutkimuksen perusteella riski ei ole kovin suuri, mutta se on koholla varsinkin diagnoosia seuraavien kuukausien ajan.



JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat lähes 5 miljoonan aikuisen syöpäpotilaan tietoihin, ja niiden perusteella syöpäpotilaat päätyvät itsemurhaan noin viidenneksen todennäköisemmin kuin muu väestö. Riski koskee varsinkin potilaita, jotka sairastuvat mesotelioomaan, haimasyöpään, ruokatorvisyöpään tai keuhkosyöpään.



Käytännössä itsemurhat eivät olleet kovin yleisiä, mutta riski on kuitenkin syytä huomioida potilaiden hoidossa. Aiemmissa tutkimuksissa itsemurhariski on havaittu suurimmaksi heti diagnoosin jälkeisinä viikkoina ja kuukausina, ja tähän viittaavat myös nyt saadut tulokset. Koska itsemurhia on hyvin vaikea ennakoida, tutkijat suosittavat psyykkisiä tukitoimia kaikille syöpäpotilaille kuuden kuukauden sisällä diagnoosista. Suomessa psykososiaalinen tuki on osa syöpäpotilaiden hoitoa.



Suomessa elää lähes 300 000 syöpää sairastavaa tai sairastanutta ihmistä. Väestön ikääntymisen myötä entistä useampi ehtii sairastua elämänsä aikana, mutta hoitojen avulla entistä useammat myös paranevat syövästä.