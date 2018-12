Terveys

Joka neljännellä suomalaisella on rasvamaksa, eikä suuri osa tiedä sitä itse – usein syynä ei ole viina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatkuva stressi ole maksallekaan terveellistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jopa joka neljännellä on rasvamaksa

Mitä enemmän ihmisiä seulotaan, sitä enemmän löytyy ei-alkoholiperäisiä rasvamaksoja.

Maksan terveydentilasta voi päätellä paljon itse

Jos on vyötärölihavuutta, verenpaine koholla ja rasva-arvot pielessä, useimmilla on myös maksassa liikaa rasvaa.

Rasvamaksa ei tunnu miltään

Kaikki mikä tehostaa painonlaskua, vaikuttaa suotuisasti myös maksaan.