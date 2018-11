Terveys

Tulehduskipulääkkeet saattavat haitata verenpainelääkkeen tehoa

Verenpainepotilaan lääkehoidot eivät välttämättä tehoa toivotulla tavalla, jos potilas käyttää myös muita lääkkeitä, jotka haittaavat verenpaineen laskemista. Ongelmia näyttäisivät tuottavan varsinkin NSAID-tulehduskipulääkkeet, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.American Journal of Hypertension -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 520 000 tuoreen verenpainepotilaan ja 130 000 vaikeahoitoista verenpainetta potevan rekisteritietoihin.Rekisterien avulla tutkijat havaitsivat monien potilaiden käyttäneen verenpaineeseen vaikuttavia ja hoitoja mahdollisesti haittaavia lääkkeitä, ja niistä yleisimmät olivat NSAID-tulehduskipulääkkeet, parasetamoli ja hormonivalmisteet. NSAID-lääkkeitä ovat esimerkiksi ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki.Tällaisilla lääkityksillä olevat usein jatkoivat lääkityksiään senkin jälkeen, kun lääkäri oli aloittanut heidän verenpainelääkityksensä tai tehnyt muutoksia vaikeahoitoisen verenpaineen hoitoon. Noin joka kuudennella potilaalla potentiaalisesti haittaava lääkitys aloitettiin verenpainehoitojen aloittamisen jälkeen.Suomessa korkeaa verenpainetta potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa. Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.