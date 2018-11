Terveys

Runsas saunominen vähentää sydän- ja verisuonitautikuolemia

Runsas saunominen vähentää sydän- ja verisuonitautikuolemia, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimus, joka on julkaistu BMC Medicine -tiedelehdessä.

Jutun pääkuvana olevalla videolla esitellään helsinkiläistä Sompasaunaa.