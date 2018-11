Terveys

Tupakointi on keuhkosyöpäriski vielä vuosikymmeniä lopettamisen jälkeen

Tupakoinnin lopettaminen pienentää riskiä sairastua keuhkosyöpään, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan riski on koholla vielä vuosikymmeniä myöhemminkin. Tulos korostaa tupakoinnin lopettamisen hyötyjä, mutta myös sitä, miten tärkeää olisi saada vähennettyä tupakoinnin aloittamista.Havainnot perustuvat 9 000 aikuisen seurantatietoihin, jotka kerättiin kahdessa eri tutkimuksessa 29 vuoden seurannan aikana. Vuosien varrella keuhkosyöpä todettiin hieman alle 300 henkilöllä.Analyysin perusteella kaikkein todennäköisimmin sairastuivat tupakointia jatkavat, mutta myös entisten tupakoitsijoiden sairastumisriski oli suurempi kuin ikänsä savuttomina olleiden.Tupakoinnin lopettaneet, mutta aikoinaan paljon ja pitkään polttaneet, sairastuivat noin 30 prosenttia epätodennäköisemmin kuin tupakointia jatkaneet ja tämä ero nähtiin jo viiden vuoden sisällä lopettamisesta. Verrattuna savuttomiin heidän keuhkosyöpäriskinsä oli kuitenkin kolminkertainen vielä 25 vuotta myöhemmin. Entisten tupakoitsijoiden keuhkosyövistä 40 prosenttia todettiin yli 15 vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen.Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat tupakoinnista koituvan keuhkosyöpäriskin näkyvän luultua pitempään. Keuhkosyöpää ei seulota Suomessa eikä Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa sitä suositellaan.Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Keuhkosyövistä 80–90 prosenttia johtuu tupakasta.Tutkimus julkaistiin Journal of the National Cancer Institute -lehdessä.